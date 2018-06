Paris Jackson limpa estrela errada na calçada da fama pensando ser de seu pai, Michael Jackson

14/06/2018 | 16:12



Paris Jackson decidiu fazer uma boa ação ao ser informada por um amigo que a estrela de Michael Jackson na calçada da fama havia sido vandalizada.

A loira contou em seu Twitter que quando soube, ela estava na casa de um amigo próxima do local, então foi rapidamente ao mercado, comprou acetona e foi até lá esfregar o chão!

A questão é, esta não era realmente a estrela de seu pai, e sim de Michael Jackson, um radialista britânico que fez muito sucesso em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em seu Instagram, Paris se posicionou sobre o ocorrido: Algumas pessoas não têm respeito algum. Eu entendo que há uma diferença entre o emblema de um rádio e o de um disco, mas um nome é um nome. Pouco depois, ela explicou melhor a situação em seu Twitter: Meu amigo que contou sobre o grafite pensou que era a estrela do meu pai, e quando ele me mostrou eu pensei que talvez meu pai pudesse ter duas estrelas. Não sabia nada mais naquele momento, mas alguns moonwalkers me explicaram depois. De qualquer forma, é limpar uma sujeira.