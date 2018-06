Humberto Martins pinta a própria casa nos Estados Unidos: - Se fosse no Brasil eu pagaria

14/06/2018 | 16:12



Humberto Martins está morando nos Estados Unidos e compartilhando todas as novidades que encontra no país com os seus seguidores do Instagram. Nesta quinta-feira, dia 14, o ator publicou a foto acima na rede social e fez um desabafo sobre o custo da mão de obra da pintura no país norte-americano. Veja só:

Pintando a cobertura de metal da minha casa. Aqui a mão de obra para estes serviços é um absurdo porque é escassa. E para os profissionais do ramo, sobra trabalho. Se fosse no Brasil eu pagaria, como pago. Para dar emprego e sustento de vida aos que precisam. Aqui, eu mesmo faço. E faço mesmo! Trabalho de homem. Se está difícil, façam.

Nos comentários, diversos fãs concordaram com o artista.

O mundo precisa de mais humanos como você, comentou uma seguidora.

Faça você mesmo. Também sou dessas. Aqui em casa faço de tudo um pouco! ;), apontou uma internauta.

É isto mesmo, Humberto. Não custa nada por a mão na massa e é prazeroso fazer nossas coisas. E economizar!!! Parabéns pela sua simplicidade!, comentou uma terceira.

