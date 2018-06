Munik discute com Thais após DR no Power Couple: - Nunca fui próxima de você e nunca vou ser

14/06/2018 | 16:12



O clima continua tenso entre os casais do Power Couple, reality show de casais da Record. Depois da eliminação de Nizo Neto na última terça-feira, dia 12 - o qual contou até com recado do irmão Bruno Mazzeo por conta de sua saída do jogo - Munik resolveu tirar satisfação com Thais para esclarecer um comentário que a empresária fez na DR e a deixou incomodada.

Durante a discussão, a esposa de Anderson questionou a proximidade entre as duas:

- Thais, que dia que eu fui próxima de você?

Ao que Thais respondeu:

- De mim? Nunca!

Essa foi a deixa para ela soltar:

- Você falou que a gente se fechou para você. Eu nunca fui próxima de você e nunca vou ser. A primeira semana que eu fui para a DR você falou que não queria que eu voltasse. Como eu vou me aproximar de uma pessoa que disse que não quer que eu volte? Eu não vou forçar uma coisa...

Diante do questionamento, Thais revelou:

- A única coisa que eu falei foi por uma questão de convivência, porque você foi se afastando. Mas vocês nunca me fizeram nada, então eu não tenho motivos para não conversar com você. E eu fui sentindo que eu e estava tentando uma coisa que não era recíproco, estava sendo em vão.

Ixi, parece que o clima entre as duas tende a piorar, não acha?