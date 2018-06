Salah deve enfrentar Uruguai na estreia da Copa

João Romoli

Especial para o Diário



14/06/2018 | 15:42



O atacante Salah se recuperou de lesão no ombro e está praticamente pronto para estreia do Egito na Copa do Mundo. O jogador, que havia se machucado na final da Liga dos Campeões, teve sua presença confirmada pelo técnico Hector Cuper.

"Posso dizer quase 100% de que ele vai jogar, salvo por algum imprevisto no último minuto. Estamos tentando deixá-lo confiante, mas sabemos que sempre há um risco quando se joga", disse em entrevista coletiva.

O jogador é a grande esperança do país para a disputa da Copa, já que realizou temporada brilhante pelo Liverpool. Ele marcou 44 gols pelo clube inglês. O Egito, que volta a disputar a competição após 28 anos, está no Grupo A e estreia amanhã às 9h, contra o Uruguai.