Búzios terá 17ª edição de festival gastronômico

Do Diário OnLine



14/06/2018 | 14:33



Um dos principais eventos gastronômicos do Rio de Janeiro, o Festival Gastronômico de Búzios, chega a sua 17ª edição e será realizado nos fins de semana de 6 a 8, e de 13 a 15 de julho em diversos pontos da cidade.

Durante o festival, conceituados e charmosos restaurantes da cidade montam mesas nas calçadas e oferecem receitas em porções de degustação a preços convidativos, com entradas e sobremesas a R$ 15, e pratos principais a R$ 22.

Participarão 80 restaurantes em seis localidades diferentes no Centro, nos Ossos e em Manguinhos. No Centro, as degustações serão as sextas-feiras e sábados, das 19h à meia-noite, na Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias e na Orla Bardot. Nos Ossos, a programação será nas tardes de sábado e domingo, das 14h até às 21h, na Lagoa dos Ossos e na Praça dos Ossos. Em Manguinhos, participarão os 15 restaurantes do Complexo Gastronômico Porto da Barra, as sextas-feiras e sábados, das 19h à meia-noite.

Além de degustar de variadas culinárias, o público terá explicações de chefs participantes sobre os ingredientes usados na preparação dos pratos.

Mas nem só de comida será o festival. Haverá palestras sobre sustentabilidade, ambiente montado para as crianças, com programação de cultivo de horta, desfile de moda e aula de yoga. Os menus gastronômicos para os pequenos custarão em méda R$ 15 o prato principal e R$ 10 a sobremesa, e funcionará aos sábados e domingos, das 14h às 21h.