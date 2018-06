Rússia afasta desconfiança e goleia Arábia na estreia da Copa

Dérek Bittencourt



14/06/2018 | 13:59



A Rússia iniciou a Copa do Mundo dentro de casa da melhor maneira possível. Diante de 80 mil torcedores no Estádio de Lujniki, em Moscou, bateu a Arábia Saudita com propriedade, por 5 a 0, no início da tarde desta quinta-feira, em disputa válida pelo Grupo A. Com o são-caetanense naturalizado russo Mario Fernandes como titular, os anfitriões construíram o triunfo de forma bastante natural.

O primeiro gol foi marcado logo aos 11 minutos primeiro tempo, por Gazinskiy, escorando de cabeça levantamento na área. Pouco depois, aos 22, Dzagoev sentiu lesão muscular e teve de deixar o campo. Cheryshev entrou e, aos 42, após boa trama ofensiva, ele mesmo - de canhota - ampliou para a Rússia.

Na segunda etapa, outro substituto aumentou a vantagem russa. Aos 25, no primeiro toque na bola, Dzyuba acertou cabeçada no canto para fazer o terceiro dos donos da casa. No fim, ainda sairiam outros dois gols. Aos 45, Cheryshev acertou grande chute para fazer 4 a 0. E aos 49, em cobrança de falta perfeita, Golovin definiu a goleada soviética.