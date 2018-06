Robbie Williams e Ronaldo roubam a cena em abertura da Copa do Mundo

14/06/2018 | 13:12



E finalmente começou a Copa do Mundo! Nessa quinta-feira, dia 14, o mundial de futebol, que acontece dessa vez na Rússia, começou as celebrações da cerimônia de abertura, antes que a partida entre o time da casa e a Arábia Saudita começasse. A principal atração ficou por conta do cantor inglês, Robbie Williams, que cantou alguns de seus maiores sucessos do mundo da música, como Angels e Rock DJ.

Além de muitos dançarinos e pessoas fantasiadas, a cerimônia ainda contou com a presença ilustre de Ronaldo, que entrou em campo de mãos dadas com um menino. O ex-jogador até simulou o chute em uma bola!

A cantora russa Aida Garifullina fez uma entrada triunfal e ainda soltou o vozeirão ao lado de Robbie, que esbanjou sorrisos e até mesmo cumprimentou fotógrafos presentes na lateral do campo.

Lembrando que o Brasil faz sua grande estreia na Copa do Mundo no domingo, dia 17, contra a Suíça.