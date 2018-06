Ilan: inovações tecnológicas são maneira de ampliar competitividade no mercado

14/06/2018 | 12:38



O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, defende que as inovações tecnológicas são uma maneira de ampliar a competitividade no mercado financeiro. A defesa foi feita em discurso na sessão de abertura de um seminário internacional sobre inovações no mercado, realizado pelo BC na sede da instituição, na capital federal.

"Este é um importante assunto para nós no BC. Nossa abordagem em relação às fintechs tem sido de permitir que elas floresçam antes de regulamentar", disse Ilan, conforme discurso publicado na internet.

Ilan afirmou que o BC dá as boas vindas a vários temas de inovação e defendeu que as autoridades devem estimular a inovação. "Desde 2016, o BC tem trabalhado em um conjunto amplo de ações chamado 'Agenda BC+' e muitas dessas ações envolvem inovações tecnológicas".

O presidente do BC deu como exemplo a regulamentação das fintechs e a adoção de critérios para funcionamento das plataformas de crédito direto e as empresas de empréstimos do tipo P2P.

"Inovações tecnológicas têm potencial de gerar valor para a sociedade brasileira", defendeu Ilan, ao mencionar iniciativas para aumentar a inclusão financeira ou ações para reduzir o volume de cédulas em circulação. "Há um universo enorme para ser explorado e as empresas financeiras baseadas em soluções tecnológicas vão liderar cada vez mais a competição no sistema financeiro nacional e global", disse.

O evento é fechado à imprensa e conta com o apoio de autoridades monetárias internacionais, como de Alemanha e Turquia, além do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O discurso de Ilan feito na abertura do evento pode ser consultado no endereço eletrônico http://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Discurso_Presidente_Ilan_Seminario_Fintechs_14062018.pdf