Marido de Simone nega briga com Simaria: 'A gente é família', diz

14/06/2018 | 11:28



Kaká Diniz, marido da cantora Simone, usou o Instagram Stories nessa quarta-feira, 13, para esclarecer notícias recentes de que ele não se dá bem com Simaria e que ambos estariam brigados.

A história se intensificou quando o jornalista Leo Dias falou durante o programa Fofocalizando, do SBT, que o empresário e a cunhada teriam uma "rixa" e que não se seguem nas redes sociais.

"Quando o Leo Dias falou essa história de eu não seguir mais a Simaria ou Simaria não me seguir, essa questão de seguir ou deixar de seguir é uma besteira", disse. "Se eu não sigo ela ou ela não me segue, não significa que eu tenho raiva da Simaria, que eu não falo com ela ou que ela não gosta de mim e que a gente está em briga. Vocês esqueceram que a gente é família? A gente é família", completou.