Sem força, Bovespa ronda a estabilidade enquanto exterior sobe com BCE

14/06/2018 | 11:14



A Bovespa ronda a estabilidade na manhã desta quinta-feira, 14, sem força para acompanhar o avanço de suas pares internacionais. A agenda do dia é fraca e não motiva o apetite dos investidores pelas ações brasileiras, o que se refletiu no início dos negócios em Wall Street, pela manhã, quando os estrangeiros ingressaram no mercado acionário doméstico mais notadamente na ponta vendedora, levando o Ibovespa a renovar mínimas pontualmente.

Às 10h45, o principal índice da Bolsa recuava 0,01%, aos 71.111,50 pontos.

No exterior, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou mais cedo que manteve a taxa de refinanciamento em 0% e a taxa de depósitos em -0,4%. Além disso, a autoridade monetária comunicou que estendeu o QE da seguinte forma: as compras continuarão em 30 bilhões de euros por mês até setembro. Entre outubro e dezembro, serão reduzidas a 15 bilhões de euros por mês.

Em reação, passado o momento inicial pós decisão, o euro amplia as perdas ante o dólar, enquanto as bolsas na Europa avançam.

Havia expectativa no mercado de que o BCE poderia sinalizar que os juros subiriam em algum momento no primeiro semestre do próximo ano, mas isso não se confirmou.