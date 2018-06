Millie Bobby Brown deleta rede social após ser vítima de meme homofóbico

14/06/2018 | 11:13



Na última quarta-feira, dia 13, Millie Bobby Brown decidiu encerrar sua conta no Twitter após ser vítima de um meme homofóbico, que surgiu em 2017, mas voltou a ganhar força nesta semana, dando origem a hashtag #TakeDownMillieBobbyBrown.

Famosa por viver a personagem Eleven, na série Stranger Things, Millie, que tem apenas 14 anos de idade, passou a ter sua imagem atribuída à frases preconceituosas, que nunca foram ditas por ela, através das redes sociais.

Deus fez as pessoas gays com o único propósito de queimá-las, diz uma das montagens, em que o rosto de Millie aparece com a frase logo abaixo, com a intenção de passar a imagem de que a atriz seria a favor da agressão física e verbal contra homossexuais.

Após a repercussão do caso, alguns usuários do Twitter saíram em defesa da atriz, que até agora não se manifestou sobre o assunto. Fingir que Millie Bobby Brown, literalmente uma criança, é uma homofóbica violenta para os memes é fo** nojento e nada engraçado. Você é adulto, editando fotos dela com legendas que incluem violência contra a comunidade lgbt e é nojento, escreveu um internauta.

Segundo a imprensa internacional, tudo teria começado quando uma internauta escreveu no microblog que havia pedido uma foto com Millie, mas que ela havia solicitado que retirasse seu hijab. A história não era verdadeira, mas foi o estopim para que outras montagens falsas, com viés homofóbico, envolvendo a adolescente ganhassem força na web.

Enquanto isso, a série da Netflix continua rendendo muitos frutos! De acordo com o site TechRadar, a empresa Telltale Game anunciou que irá desenvolver um game de aventura inspirado na produção, que já possui duas temporadas. Ainda não há previsão de lançamento, no entanto, sabe-se que será desenvolvido para consoles e computadores. A série já havia sido adaptada para jogos outras vezes, como o popular aplicativo Stranger Things: The Game, um jogo de quebra-cabeça ao estilo 16-bits, para smartphones.