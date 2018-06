Meghan Markle tem seu primeiro compromisso público só com a rainha

14/06/2018 | 10:12



Meghan Markle já está assumindo seus compromissos como duquesa de Sussex! Nesta quinta-feira, dia 14, a esposa do príncipe Harry marcou presença em seu primeiro evento real apenas ao lado da rainha Elizabeth II. As duas estiveram juntas na abertura da Mersey Gateway Bridge, em Melton, Chersire, que fica a cerca de 320 quilômetros de Londres, na Inglaterra.

Meghan parece ter tido bons momentos em seu primeiro compromisso público só com a rainha. Durante o evento, as duas foram flagradas conversando em clima descontraído e até dando algumas risadas. De acordo com a revista Grazia, Meghan já até adquiriu o direito de chamar a rainha pelo apelido, indicando que as duas já estão bem intimas. A duquesa pode se referir à avó de Harry com Mama e Lilibet, outo apelido bem delicado e que só pessoas muito exclusivas possuem a liberdade de se referirem a rainha desta forma.

De acordo com a People, a rainha apostou em um conjuntinho verde limão assinado por Stewart Parvin e um chapéu combinando feito por Rachel Trevor Morgan. Já Meghan surgiu em tom de nude com uma capa Givenchy, mesma grife que assinou seu vestido de noiva.