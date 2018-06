Solteira, Luciana Gimenez indica que ainda pode estar usando aliança de casamento

14/06/2018 | 10:12



Luciana Gimenez ainda pode estar usando a aliança de seu casamento com Marcelo de Carvalho. Apesar de ter se separado do sócio da RedeTV e ele já ter engatado um novo namoro, com Simone Abdelnur, a apresentadora indicou que ainda estaria mantendo o anel de compromisso na mão esquerda.

Na última quinta-feira, dia 14, a beldade publicou no Instagram Stories uma foto exibindo sua mão, revelando um anel no dedo anelar, que poderia ser a aliança de casamento, já que se assemelha muito a joia. A intenção da foto era mostrar um dente, que seria do filho caçula, Lorenzo, fruto da relação com Marcelo.

Em abril, ela confirmou a separação de Marcelo de Carvalho. Os rumores de que os dois não estariam mais juntos surgiram um mês antes, assim como os boatos de que o empresário já estava namorando outra vez. Apenas dois dias após Luciana confirmar a separação, Marcelo posou pela primeira vez com Simone.

Desde então, Luciana, que foi casada com o pai de Lorenzo durante 12 anos, não nega que sofreu pelo término da relação, no entanto, tem mostrado nas redes sociais que já está curtindo a vida de solteira. Além de exibir um buquê de flores que recebeu no Dia dos Namorados, ela também revelou que iria curtir a noite fora de casa.