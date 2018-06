Seminário Visão USA lota sala do hotel Meliá Ibirapuera

da Redação



14/06/2018 | 10:00



Nem mesmo a crise de combustível que afetou o país, afastou os interessados em saber como iniciar um processo migratório para os Estados Unidos. Todos os 150 inscritos compareceram pontualmente às 18h no seminário "Visão do Futuro", promovido pela empresa Loyalty Miami, na última semana.

O evento seguiu o cronograma proposto, com um breve intervalo para coffee-break e uma expressiva interação e participação do público presente, terminando às 22h.

Entre os assuntos debatidos, o palestrante Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional e consultor de novos negócios falou sobre os principais tipos de vistos e os cuidados que cada modalidade exige, quais os mais solicitados e os mais negados. "A análise destes processos é repleta de questões subjetivas e por isso deve ser elaborado e apresentado por profissionais que atuam neste segmento há tempos", explica.

A modalidade que pode dar direito ao green card também foi amplamente debatida. Daniel citou alguns exemplos de investimentos que podem ser qualificados para o visto Eb-5. "A construção do Sports Centers, projeto desenhado e executado pela equipe da Loyalty, obteve um resultado além do esperado e, por isso, também será levado para outros países. Há também outros pólos de investimentos seguros e confiáveis como o da hotelaria. A Driftwood, empresa que atua em parceria conosco, trabalha com as bandeiras Hilton, Hyaat entre outras conhecidas e tradicionais do segmento", destaca.

Outro ponto amplamente debatido e que contou com a interação dos participantes foi em relação a internacionalização dos produtos. "Diferente do que acontece em Portugal e demais países da Europa, a onda do consumo nos Estados Unidos é superior e repleta de oportunidade para empreender e investir. Soma-se a este cenário positivo a grande aceitação em relação aos produtos brasileiros como biquínis, roupas fitness, joias, bijouterias além de algumas iguarias típicas como o açaí, por exemplo", aponta o diretor da Loyalty.

Quem esteve presente também aprendeu um pouco mais sobre o mercado americano de imóveis, as vantagens de uma aquisição e quais os cuidados que devem ser levados em consideração ao realizar um contrato de locação.

Anderson Pereira é diretor comercial há 14 anos da EverSYs Controls, empresa que atua no segmento de automação predial e segurança e desde que manifestou desejo de se mudar para os Estados Unidos passou a procurar um advogado especializado para que pudesse auxiliá-lo. "Sigo o canal da Loyalty no Youtube e não perco os videos. Marcamos algumas reuniões via Skype e, quando soube do evento em São Paulo, fiz a minha inscrição", aponta.

Em breve, o diretor pretende se mudar com a esposa e os dois filhos para Miami. "Gostei muita da explicação, Daniel e os demais palestrantes foram bem didáticos, objetivos e trouxeram exemplos do dia a dia com suas vantagens e desafios, exatamente o que as pessoas precisam saber para iniciar um processo migratório", finaliza.

*Daniel Toledo é advogado, sócio fundador da Loyalty Miami e consultor de negócios. O profissional foi indicado pelo segundo ano consecutivo ao prêmio "Lawyers of Distintion Top 10% In The USA". Toledo também é dono de outros títulos, como "Empresário Destaque 2017" e "Melhor Projeto 2017", além de ser apontado como um dos melhores especialistas em direito internacional do mercado.

Para mais informações, acesse: http://www.loyalty.miami ou entre em contato por e-mail contato@loyalty.miami ou pelo +1 (305) 988.2283. Toledo também possui um canal no youtube com mais de 55 mil seguidores http://www.youtube.com/watch?v=VZJ6mFSNT9Q&list=RDVZJ6mFSNT9Q com dicas para quem deseja morar, trabalhar ou empreender nos Estados Unidos. A empresa agora possui sede em Portugal e na Espanha.