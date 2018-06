BCE mantém juros e estende prazo de compras de bônus

14/06/2018 | 09:04



O Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira manter sua taxa de refinanciamento em zero e a taxa de depósitos em -0,4% e afirmou que não pretende elevar os juros "pelo menos até o verão europeu de 2019". Além disso, a instituição informou em seu comunicado que as compras do programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) seguirão em 30 bilhões de euros, até setembro. Entre outubro e dezembro, essas compras serão reduzidas a 15 bilhões de euros por mês, mas isso estará sujeito a que os indicadores futuros confirmem a perspectiva de médio prazo dos dirigentes, advertiu o banco central. Em dezembro, as compras devem ser encerradas, diz a nota.

O programa de compra de bônus do BCE é de 2,5 trilhões de euros (US$ 2,9 trilhões) e é criticado por autoridades da maior economia do bloco, a Alemanha. A decisão de reduzir gradualmente o relaxamento monetário ocorre apesar de evidências de desaceleração econômica na zona do euro, em meio a ameaças como conflitos no comércio internacional e as turbulências políticas recentes na Itália. Fonte: Dow Jones Newswires.