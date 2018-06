PBoC promete avançar com liberalização da conta de capital na China

14/06/2018 | 08:34



O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Yi Gang, se comprometeu nesta quinta-feira a avançar com a conversibilidade da conta de capital e para promover a internacionalização do yuan, de acordo com comunicado no site do PBoC.

Durante visita ao branco do PBoC em Xangai, Yi pediu que a cidade assuma a liderança para experimentar novas maneiras de liberalizar a conta de capital e abrir seus mercados financeiros. Segundo ele, o país poderá então aprender com a experiência de Xangai. Fonte: Dow Jones Newswires.