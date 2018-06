Resolução do CPPI sobre desestatização das distribuidoras é publicada no DOU

14/06/2018 | 07:52



A Eletrobras informou na manhã desta quinta-feira, dia 14, que está publicado no Diário Oficial da União de hoje a Resolução nº 36 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República (CPPI), de 12 de junho, que trata do processo de desestatização das distribuidoras.

O ato serve para mostrar que a União acatou todas as determinações feitas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no dia 30 de maio a respeito da licitação das seis companhias. Nesta sexta-feira, 15, deve ser publicado o edital. Segundo fontes, o leilão das distribuidoras será realizado no fim de julho, na semana entre os dias 23 e 27, na B3, em São Paulo.