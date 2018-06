Multa da Gerdau em ação pode atingir R$ 700 mi

14/06/2018 | 07:50



A Gerdau informou na quarta-feira, 13, ter sido condenada, em segunda instância, a pagar multa referente a processos movidos por dois sindicatos da construção civil de São Paulo. O parecer desfavorável veio da 5.ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1.ª Região. Na ação, a Gerdau e outros produtores de aços longos no País são acusados de infringir a legislação antitruste.

Segundo cálculo divulgado na quarta-feira pelo Itaú BBA, a multa atualizada da Gerdau deve ficar em R$ 700 milhões, equivalente a 2,8% do valor de mercado que exibia na última terça-feira, 12. O banco lembrou que a empresa não separou valores para arcar com a conta, o que deve gerar impacto em seu fluxo de caixa e também nos resultados dos próximos trimestres.

Na primeira instância, a empresa havia sido condenada a pagar multa equivalente a 7% do faturamento bruto do exercício anterior à instauração do processo, em 2000, excluídos impostos. Em agosto de 2013, o valor correspondia a R$ 417,8 milhões. No novo parecer, o TRF determina que o montante deverá ser novamente atualizado pela contadoria judicial.

No fato relevante que divulgou na quarta sobre o tema, a Gerdau ressalta que decisão ainda não foi formalizada pelo acórdão e que "continuará buscando todos os remédios jurídicos cabíveis para defesa de seus direitos".

O impacto da condenação nas ações da Gerdau foi discreto. No início do pregão, os papéis chegaram a cair mais fortemente. Mas a ação da companhia se recuperou ao longo do dia e fechou em queda de 0,62%, a R$ 14,43. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.