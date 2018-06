Curaprox investe R$ 15 milhões em São Caetano

Yara Ferraz

Diário do Grande ABC



14/06/2018



A empresa suíça especializada em higiene bucal Curaprox inaugurou sede no Brasil com centro de distribuição e escritórios em São Caetano. Em uma área de 3.000 m², investiu R$ 15 milhões no prédio, que concentra a operação logística de todo o território nacional. São 33 empregos diretos, com expectativa de dobrar este número nos próximos cinco anos, e cerca de 300 indiretos.

A iniciativa marca uma nova fase da Curaprox, que agora passa a contar com estoque de produtos para até seis meses, já que a fabricação acontece na Suíça. “Nós tínhamos um problema muito grave de desabastecimento. Agora mesmo saímos de uma greve (a paralisação dos caminhoneiros durou 11 dias em maio e gerou reflexos em diversos setores da economia), podem acontecer outras, assim como problemas nos portos. Então, para nós, este estoque é estratégico para trabalhar de maneira tranquila”, disse o diretor científico Hugo Riberto Lewgoy.

O faturamento da empresa, que também tem previsão de dobrar em cinco anos, gira em torno dos R$ 100 milhões. A venda de escovas dentais em todo o Brasil chega a 10 milhões por ano e a marca também conta com 35 representantes nacionais.

A Curaprox possui escritório na cidade desde 2006. “Desde que começamos a nossa operação, optamos por São Caetano. É uma cidade que ajudou bastante no desenvolvimento da nossa empresa. A Vigilância Sanitária e a Secretaria da Saúde foram sempre proativas. Isso fez com que a gente decidisse trazer a sede para cá”, afirmou o diretor comercial Erick Vidal.

Além disso, a empresa também citou o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que é o melhor do Brasil. De acordo com a Prefeitura, existem dez empresas na área da Saúde, o que reforça a possibilidade de transformar a cidade em um polo.

Mirando o crescimento no mercado nacional, a Curaprox já desenvolve na Suíça uma novidade. Uma escova de dentes voltada para a implantodontia e que tem previsão de chegar ao País até o fim do ano. “É uma escova específica para uma prótese total, que as pessoas chamam de dentadura, só que ela é parafusada sobre implantes fixos na cavidade dental. É muito importante conseguir higienizar principalmente a parte de baixo, o que é muito difícil”, explicou Lewgoy.