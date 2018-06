A cada dia a delação se torna realidade

Raphael Rocha



Preso desde o dia 9 de maio no âmbito da Operação Prato Feito, João Gaspar (PCdoB), ex-secretário de Governo e de Transportes de Mauá, segue em silêncio em penitenciária em Tremembé, no Interior. A defesa dele, por ora, refuta qualquer chance de delação premiada. Mas advogados que acompanham o caso de perto dizem que a história não é bem assim. Gaspar tomou conhecimento que o prefeito afastado Atila Jacomussi (PSB) jogou nele toda culpa das acusações sofridas pela dupla. Segundo esses profissionais, Gaspar ainda aguarda o desfecho de um habeas corpus impetrado no TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região. O desembargador Fausto de Sanctis, que analisa o pedido do comunista, solicitou documentos antes de decidir se defere ou não a liminar. Caso não saia, a aposta no meio político da cidade é que Gaspar contará o que sabe.

Caiu

Lucy de Souza Lima, conhecida diretora administrativa e financeira do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá, comunicou em grupo em uma rede social que foi exonerada do cargo. Ela estava na função, sob indicação da gestão de Atila Jacomussi (PSB), dentro do contrato que a Prefeitura de Mauá tem com a FUABC (Fundação do ABC), mas que deve chegar ao fim em breve. Ela ficou conhecida por bater de frente com os diversos superintendentes do Hospital Nardini em um ano e meio de governo Atila. Ela também declarou na mesma conversa que visitou Atila no presídio em Tremembé, no Interior, que recebeu autorização do socialista para dizer que ele, dentro do limite, está bem e agradecendo a corrente de orações a ele.

Aliança iminente

A direção estadual do DEM se reúne hoje e a expectativa de filiados é que bata o martelo sobre o posicionamento do partido na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. A tendência é que a sigla anuncie o apoio à pré-candidatura de João Doria (PSDB), ex-prefeito da Capital, mantendo a tradição de aliança entre democratas e tucanos.

Dobrada

Ex-assessora do ex-prefeito Aidan Ravin (Podemos) e atualmente conhecida por publicar vídeos críticos no Facebook, Andreia Andrade está filiada ao Podemos e deve ser a principal dobrada de Aidan na eleição deste ano. Aidan virá como candidato a deputado estadual, enquanto Andreia buscará uma cadeira na Câmara Federal.

O criador

Na semana passada, a Câmara de São Bernardo aprovou projeto de lei que reduz as exigências para criação de bolsões de segurança – ruas residenciais que podem receber equipamentos de segurança como cancelas –, de 100% dos moradores para 70%. Teve vereador já espalhando por aí que foi dele a autoria da proposta. Mas justiça tem de ser feita: até mesmo o governo de Orlando Morando (PSDB) avisou que foi Juarez Tudo Azul (PSDB) quem sugeriu a ideia.

Mobilidade – 1

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), se reuniu ontem com representantes do Ministério da Fazenda e da Caixa Econômica Federal para cumprir mais uma etapa burocrática do empréstimo que vai contrair, junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), para obras de Mobilidade Urbana na cidade, entre elas a duplicação do Viaduto Adib Chammas.

Mobilidade – 2

“Com esta etapa cumprida, o BID poderá redigir o contrato para que a gente possa, enfim, viabilizar o acordo e também dar início aos processos licitatórios”, disse Paulo Serra, estimando que, até o fim do mês, será possível acertar todos os detalhes com o BID e lançar os editais das obras. Santo André receberá US$ 25 milhões (R$ 92,8 milhões, na cotação de ontem).