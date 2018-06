Câmara de São Caetano acolhe exposição do Diário

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/06/2018 | 07:26



A Câmara de São Caetano organiza hoje sessão solene para celebrar os 60 anos do Diário. A sede do Legislativo também vai acolher a exposição DGABC 60 Anos, que trará capas, fotos, ilustrações e prêmios recebidos pelo jornal.

“A Casa tem a honra de realizar sessão solene para parabenizar mais do que um veículo de comunicação, mas um dos principais instrumentos de defesa do Grande ABC”, disse o presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB). “É um jornal com legado imenso, como a luta para que os eleitores da nossa região votassem em candidatos daqui, como a briga para ter representação no governo do Estado. Tenho certeza que a mostra será um sucesso.”

O Diário completou seis décadas de existência no dia 11 de maio. A exposição trará capas de todos os dias 11 de maio a partir da década de 1970, quando o periódico passou a ser distribuído diariamente (com exceção das segundas-feiras), até hoje. Também haverá as Primeiras Páginas das décadas de 1950 e 1960 (época em que o jornal era bissemanal), quando houve a transição do NewsSeller para o Diário do Grande ABC, mudança que se confirmou em 1968.

Idealizada pelo diagramador e artista gráfico Paulo César Teixeira Nunes, a mostra contará o histórico de premiações do Diário, entre eles o Prêmio Esso de 1976 por uma reportagem que contava os impactos da industrialização no Grande ABC e feita pelos jornalistas Édison Motta e Ademir Medici – Medici até hoje é responsável pela coluna Memória, publicada diariamente no jornal, e confeccionou os textos que narram a história do Diário. Caricaturas, charges e fotografias também estarão presentes.

Diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini salienta as características da exposição. “Em vários painéis, conseguimos sintetizar uma história de seis décadas de dedicação às causas mais importantes e nobres do Grande ABC. Passear pelas páginas do jornal, desde que foi lançado até hoje, é acompanhar como se deu cada passo rumo ao desenvolvimento socioeconômico das sete cidades”, comentou.

Gratuita e sediada no andar térreo da Câmara de São Caetano (Avenida Goiás, 600, bairro Santo Antônio), a exposição será inaugurada após a sessão solene, vai durar até o dia 21 e vai detalhar outros produtos do Diário, como o Diário OnLine, a DGABCTV e a revista Dia-a-Dia. Poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, a partir das 8h até o fechamento da Casa.

A sessão solene está marcada para hoje, a partir das 19h. “Queremos homenagear quem tanto ajudou a construir o Grande ABC”, declarou Pio. Além de Novelini, o jornal será representado pela diretora de Planejamento e Gestão, Elaine Mateus da Silva.