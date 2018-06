Procuradores de Sto.André sinalizam ação em caso de aval à proposta de reajuste de R$ 100 aos servidores

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



14/06/2018 | 07:18



Procuradores de Santo André consideram ser inconstitucional o acordo coletivo de reajuste salarial firmado pelo governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) junto ao Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) e, por meio de sua associação, sinalizam entrar com medidas judiciais caso haja aval dos vereadores ao projeto, que prevê a incorporação do valor de R$ 100 aos salários de todos os funcionários.

“A previsão de reajuste das remunerações de todos os servidores pelo mesmo valor fere o princípio da isonomia, previsto na Constituição Federal, eis que a norma preceitua que a remuneração dos servidores deve ser fixada por lei específica e sem distinção de índices, razão pela qual a previsão de abono incorporado, no valor de R$ 100, indistintamente, acaba por estabelecer índices diferenciados de revisão geral anual, por desconsiderar as diferenças salariais entre as categorias”, cita a entidade, por nota, acrescentando que os percentuais devem variar entre 3,13% e 8%, dependendo da faixa salarial. Pede a retomada das negociações.

Após dois meses de tratativas, a proposta em questão foi aprovada em assembleia da categoria, feita no Paço – a data-base é 1º de abril. Paulo Serra compareceu à Câmara para encaminhar a minuta da lei, frisando que o valor garante aumento real – acima da inflação – a 86% dos servidores.

Eventual crivo favorável ao projeto tende a, segundo os procuradores, “provocar o ajuizamento de inúmeras ações”, objetivando a aplicação dos mesmos índices de reajuste para todos os servidores, o que “poderá ocasionar prejuízos incalculáveis para os cofres públicos, aos moldes do quanto experimentou o município, no passado, com as ações que receberam o apelido de 25% e que trataram exatamente da incorporação aos vencimentos de um abono pela administração”. “E até hoje a cidade sofre as consequências negativas da errônea decisão tomada à época”, pontuou a associação.

A menção refere-se ao caso da gestão Celso Daniel (PT, morto em 2002), quando funcionários sagraram-se vencedores na Justiça, culminando na expedição de precatórios expressivos. Apenas para pagamento de credores preferenciais de precatórios referentes aos 25%, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) liberou R$ 15 milhões somente nos meses de fevereiro e março deste ano.

O Paço alegou que não foi notificado sobre a referida ação.