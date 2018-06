Stefano Gabbana chama Selena Gomez de feia e fãs a defendem

13/06/2018 | 20:06



O estilista italiano Stefano Gabbana criticou a aparência de Selena Gomez nesta quarta-feira, 13. Em uma publicação do perfil do Instagram The Cat Walk, que mostrava fotos da cantora, Gabbana comentou: "Ela é tão feia".

Os fãs da cantora, claro, não demoraram a reagir. Foram centenas de comentários criticando o estilista, incluindo muitos emojis de cobra, e foi criada até uma campanha no Twitter em defesa de Selena, com a hashtag #SelenaYouAreBeautiful (Selena, você é linda).