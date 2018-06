Estilista da Dolce & Gabbana xinga Selena Gomez publicamente

13/06/2018 | 19:12



Stefano Gabbana, estilista da Dolce & Gabbana, xingou Selena Gomez em uma página com mais de um milhão e 400 mil seguidores no Instagram. A página, com conteúdo sobre moda, fez uma montagem com cinco vestidos vermelhos usados por Selena, e perguntou ao seu público qual look da cantora era o favorito. Stefano, então, deixou um comentário em italiano que foi traduzido pelos fãs da artista - e a frase do estilista não foi nada legal.

Ela é muito feia!!!, apontou o designer.

Imediatamente, diversos selenators começaram a responder Stefano. Alguns, inclusive, pediram para que ele se desculpasse com a cantora. A #SelenaYouAreBeautiful (#SelenaVocêÉLinda, em português) atingiu o primeiro lugar dos Trending Topics do Twitter em pouquíssimo tempo. Mas, por enquanto, Selena ainda não se manifestou sobre a polêmica.

E aí, o que você achou da atitude de Stefano?