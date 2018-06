Louro dá 'malcriada' resposta a Ana Maria Braga por causa do Canarinho Pistola

13/06/2018 | 18:42



O papagaio Louro José pode até ser simpático, mas sabe se defender quando alguém tenta lhe diminuir. Ele deu uma resposta malcriada para Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira, 13, quando foi comparado ao mascote da seleção brasileira.

O repórter Eric Faria estava ao vivo de Sochi, na Rússia, e falava da popularidade do Canarinho Pistola na sede da Copa do Mundo. "Dizem até que ele é seu primo mais novo, Louro. Eu estou com uma surpresa: vem cá, Canarinho."

Nesse momento, o mascote apareceu ao lado do repórter acenando para a Ana Maria e para o Louro, que disse "Primo, você tá muito lindo aí." Eric sugeriu que o animal é bom de bola e ele fez muitas embaixadinhas na frente da câmera.

"Olha!", se surpreendeu a apresentadora. "Lourinho, você não consegue fazer isso". Louro José respondeu na lata: "E ele também não consegue vir aqui conversar contigo, então tá zero a zero. Empatamos nessa".

Ana Maria Braga e Eric Faria caem na risada, ao passo que Louro deixa claro que não gostou nada da comparação: "Cada um com seu cada qual".

O repórter, não satisfeito com a resposta da ave, provocou: "Você também não tem essa cara de invocado". Mas Louro José mostrou que tudo não passou de brincadeira e que é mestre na simpatia: "Está certo, é assim que tem que ser na Copa. Canarinho, tamo junto!".