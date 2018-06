Atlético de Madrid renova com zagueiro da seleção uruguaia até 2023

13/06/2018 | 18:17



Um dos destaques do Atlético de Madrid, o zagueiro uruguaio José María Giménez renovou seu contrato com o clube espanhol até junho de 2023. O defensor está na Rússia com a seleção de seu país para a disputa da Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira.

Giménez, que tem Diego Godín como parceiro na zaga do Atlético e também da seleção uruguaia, chegou ao time espanhol em 2013, vindo do Danubio, do Uruguai. Com as atuações seguras, ele não demorou a assumir a titularidade no time do técnico Diego Simeone.

"Estou muito feliz, agradeço muito a confiança do clube", celebrou Giménez. "Desde que cheguei, o clube cresceu muito, temos conquistados títulos, nos consolidamos entre os grande da Europa, temos um estádio espetacular e é uma honra que estejam apostando em mim para seguir contribuindo para o crescimento deste grande projeto", acrescentou.

Giménez disputou 134 partidas e marcou seis gols nas cinco temporadas em que atuou com a camisa do Atlético de Madrid. Além disso, foi duas vezes vice-campeão da Liga dos Campeões e conquistou o Campeonato Espanhol, a Liga Europa e a Supercopa da Espanha.

Ele e seus companheiros do Uruguai estreiam no Mundial da Rússia na próxima sexta-feira, às 9 horas (de Brasília) diante do Egito, em Ecaterimburgo. A anfitriã Rússia e a Arábia Saudita são os outros adversários dos uruguaios no Grupo A.