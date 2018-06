Líder do DEM diz que haverá 'intenso debate' sobre caminho do partido na eleição

13/06/2018 | 17:41



Com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), indicando que retirará sua candidatura ao Palácio do Planalto para disputar a reeleição, o DEM está dividido sobre o rumo a seguir.

"A candidatura de Maia é consenso no DEM. Fora disso haverá intenso debate para a escolha do nosso caminho", disse o líder da bancada do partido na Câmara, Rodrigo Garcia (SP).

O DEM anunciará nesta quinta-feira, 14, em São Paulo, apoio à candidatura do ex-prefeito João Doria (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes. A expectativa é a de que o deputado federal Rodrigo Garcia (SP), líder da bancada do DEM, seja o vice na chapa de Doria.

A adesão do DEM à campanha do tucano em São Paulo animou o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, que está estagnado nas pesquisas de intenção de voto e quer uma dobradinha com o partido.

Uma ala do DEM defende apoio a Alckmin, mas há um grupo forte que quer aderir à campanha de Ciro Gomes (PDT).