Tiffany Haddish revela quem mordeu Beyoncé em festa

13/06/2018 | 17:12



No início do ano, a comediante Tiffany Haddish contou, em entrevista à Vulture e à GQ, que uma mulher havia mordido Beyoncé em uma festa na Califórnia após um show de Jay-Z, mas sem revelar a identidade da autora. Muitos internautas e até artistas especularam quem seria a ''mordedora'' - e as principais suspeitas eram Sara Foster e Sanaa Lathan.

Tiffany acabou com o mistério ao confirmar que Sanaa mordeu Beyoncé. "Eu sou super amiga da madrasta dela e do pai dela, e eles ficaram muito bravos comigo", disse Tiffany à Hollywood Reporter, referindo-se ao pai de Sanaa, Stan Lathan.

"Eles ficaram, tipo: ''Por que você fez isso com nossa família? Você sabe, vocês atrizes negras têm de se unir, já é difícil vocês conseguirem trabalhos, por que você tentou arruinar a carreira dela?''. Mas eu não quis arruinar a carreira dela. Eu nunca nem falei o nome dela!", disse Tiffany.