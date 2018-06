Ribeirão celebra Santo Antônio com procissão no Jardim Mirante

Do Diário do Grande ABC



13/06/2018



A Prefeitura de Ribeirão Pires dá início à programação da 42ª Festa de Santo Antônio, cujo dia é celebrado hoje, com procissão pela escadaria – Via Crucis, no Jardim Mirante. O evento terá início às 14h e será seguido por missa campal no pátio da igreja.

O dia de festejos terá ainda, às 18h, apresentação musical com a dupla de MPB Carol e Zé Nilton. A programação religiosa continua às 19h30, com missa na capela e, a partir das 20h, os sertanejos Fabrício e Fabrini encerram o primeiro dia de atividades.

A comemoração prosseguirá no fim de semana, com apresentações musicais no sábado (Inspirasamba e Maria Lua) e no domingo (Siderais e West Rocky). O evento religioso é gratuito e contará ainda com gastronomia típica.