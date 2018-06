Ônibus envolvido em acidente que matou 4 pessoas tem 20 anos de uso

Do Diário do Grande ABC



O coletivo envolvido em acidente que deixou quatro mortos e outros dois feridos na noite de domingo, no pós-balsa, em São Bernardo, foi fabricado em 1998. Conforme a Polícia Civil, o ônibus da SBCTrans, que opera o transporte público da cidade, tem 20 anos de uso, idade superior à determinada em legislação para a média da frota – cinco anos, conforme a lei municipal 4.961/2001.

O acidente aconteceu na Estrada do Rio Acima, altura do número 12.000. A via tem limite de velocidade de 30 km/h no trecho. A polícia aguarda o resultado do laudo pericial – que ficará pronto em até 30 dias – para confirmar se os veículos estavam em velocidade acima do permitido.

A SBCTrans lamentou o ocorrido e destacou que o coletivo passou por manutenção no dia 5, sem justificar, entretanto, a presença de veículo velho em circulação.