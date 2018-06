Mostra 'Hitchcock - Bastidores do Suspense' ganha data de abertura

13/06/2018 | 13:49



O Museu da Imagem e do Som, o MIS, de São Paulo, revelou a data de abertura para a sua próxima exposição, Hitchcock - Bastidores do Suspense, que será exatamente daqui a um mês, em 13 de julho.

A mostra vai reunir diversos itens sobre o cineasta Alfred Hitchcock e sua obra, como fotos, manuscritos, storyboards, croquis de figurinos, cartazes e materiais de divulgação dos filmes, como kits de imprensa e lobby cards, matérias de jornais e revistas e diversos outros elementos. A curadoria é de André Sturm, cineasta e ex-diretor do MIS.

Segundo a organização, a exposição vai apresentar aspectos do trabalho da obra Hitchcock em relação ao seu vanguardismo técnico e artístico. Além disso, o público vai poder conhecer o processo de controle do cineasta sobre a sua obra, já que ele se preocupava com todas as etapas da produção dos seus filmes, do argumento inicial à edição final.

Ainda de acordo com o MIS, mais informações sobre a exposição devem ser divulgadas em breve.