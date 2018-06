Duda Nagle fala sobre sentir ciúmes de Sabrina Sato: -Achava que eu ia passar sufoco

13/06/2018 | 13:12



Duda Nagle revelou em entrevista ao jornalista Marcelo Bonfá como conheceu Sabrina Sato, com quem terá uma filha. No YouTube, o ator falou sobre o início da relação entre eles e ainda contou detalhes sobre a vida entre quatro paredes:

- A gente começou a se falar de verdade no Instagram. Mandei umas mensagens para ela e ela me ignorou solenemente, várias vezes. Até que um dia ela começou a responder, curtiu umas fotos. Ela diz que não, que foram amigos dela que curtiram, de propósito, dois amigos que viraram cupidos. Ai a gente começou no Instagram e depois foi para o Whatsapp e a gente ficou de papo pra caramba..

E intimidade entre os dois aconteceu logo no início do namoro e até as senhas do celular os dois trocaram, por causa de um pedido de Sabrina:

- Ela já chegou de cara assim: Grava tal coisa para mim, a senha é tal. Eu: Peraí, não quero saber isso agora, tá muito cedo. E tem esse tabu entre casais, vira piada. Mas com a gente foi ao contrário, ela já chegou e arrebentou com isso. Isso foi saudável para a gente, nunca criou esse mistério, essa desconfiança. Acho que pediu por ser estabanada, é o jeito dela.

O galã ainda revelou que não é muito ciumento em relação a amada, embora, no início do relacionamento achasse que poderia sentir bastante ciúmes por causa do sucesso da beldade:

- Eu achava que eu ia passar sufoco com essa história toda, me descobri tranquilo em relação a isso. Mas acho que muito disso é por conta do comportamento dela, o jeito que ela lida com essas situações.

Quando o assunto é a intimidade do casal, Duda confessa que não é muito de ter algum fetiche, prefere tudo do modo natural, como ele mesmo define. Sobre fazer sexo todos os dias, o filho de Leda Nagle afirma ser impossível por causa da rotina agitada dos dois:

- Depende. No ideal dos mundos, sim, mas na vida prática, corrida, não dá.

Sem rodeios, ele também confessou que já brochou na hora H, mas que considera a situação algo natural na vida do homem:

- Brochar é uma coisa natural. Acontece. O importante é você contornar. Pode ser uma catástrofe na noite ou só um problema estratégico que você contorna com algum jogo de cintura. Coisa de momento que você supera.