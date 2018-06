Ellen Roche reata namoro com nutricionista e se declara

13/06/2018 | 13:12



Ellen Roche reatou o namoro com o nutricionista Rogério Oliveira. Após confirmar o término da relação em maio, a atriz publicou na última terça-feira, dia 12, uma foto ao lado do amado, em comemoração ao Dia dos Namorados, revelando que se reconciliou com o rapaz.

Na legenda do clique, a loira se limitou a escrever Feliz dia dos namorados, não dando detalhes sobre o relacionamento. Rogério também usou o Instagram para se declarar e postou uma foto a chamando de rainha.

Antes do breve término, os dois ficaram juntos por seis meses e foi o profissional que a ajudou a perder peso.