Em MG, acidente entre doze veículos deixa nove feridos na Fernão Dias

13/06/2018 | 13:05



Um acidente envolvendo dois caminhões e outros dez veículos deixou nove pessoas feridas na rodovia Fernão Dias em Betim (MG), região metropolitana de Belo Horizonte. Três vítimas em estado grave foram levadas ao Hospital João XXIII, na capital mineira. O trecho está interditado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão que transportava cebolas tentou desviar de uma carreta que estava parada no acostamento por problemas mecânicos. No entanto, a manobra atingiu outros dez veículos que trafegavam pela pista, provocando um efeito cascata. O acidente atingiu vans e veículos de passeio. Após a colisão, o caminhão carregado com cebolas tombou na pista.

Ainda de acordo com a corporação, nove pessoas se feriram no acidente. Algumas não precisaram de atendimento médico e outras, com escoriações e ferimentos leves, foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Betim. Três vítimas com ferimentos mais graves, com fraturas no tornozelo e na pélvis, foram socorridas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O estado de saúde delas é desconhecido.

Oito viaturas e o helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atuaram na ocorrência, mas no fim da manhã, apenas uma viatura permanecia no local para garantir a normalização do tráfego.

Por volta das 12h45, a rodovia Fernão Dias permanecia totalmente interditada em ambos os sentidos, na altura do Contorno de Betim, para a retirada da carga espalhada pela pista. De acordo com a Arteris, concessionária que administra a rodovia, não havia lentidão na região. Mais cedo, o acidente provocou cinco quilômetros de congestionamento.