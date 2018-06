Hora do 'sim'

Miriam Gimenes



13/06/2018 | 12:43



Há uma crença popular que diz que quem se casa em uma ilha terá sorte e prosperidade para sempre. E como superstição nunca é demais, ainda mais quando o que está em jogo é o amor, Ilhabela é destino de inúmeros casais que querem oficializar a união com o pé na areia. Não é à toa que é considerada a capital dos casamentos: ao ano cerca de 250 enlaces são realizados nos espaços que estão preparados para este tipo de evento.

Um deles é o Pier 151, que tem mais de 14 anos de experiência no segmento. Segundo Elena Canestrelli, proprietária do local, a infraestrutura formada em Ilhabela ao longo dos últimos anos tornou o município-arquipélago lugar ideal para celebrar o amor. “É muito prático organizar um casamento conosco em Ilhabela; após escolher o espaço, em no máximo duas visitas é possível contratar todos os serviços”, garante. O espaço, que faz cerca de 50 cerimônias por ano, cobra por evento de 100 a 150 convidados, em média, R$ 100 mil.

E foi justamente em Ilhabela que a farmacêutica Bruna Elise Félix da Silva Gigliotti, 31 anos, de Santo André, e o consultor de TI Ricardo Gigliotti, 33 anos, escolheram para celebrar a união, há exatos oito anos. No caso deles, o local escolhido foi o Sea Club, que tem vista paradisíaca, ideal para celebrar o amor. “Embora fosse junho, fez um dia de sol maravilhoso e os convidados aproveitaram muito. Superou minhas expectativas”, diz Bruna. A sua família, acrescenta, alugou uma casa em frente ao local da festa, o que facilitou em tudo.

Segundo o secretário de Turismo da cidade, Ricardo Fazzini, os casamentos, além de alimentar o setor de eventos da cidade, também reflete em outros filões. “Movimenta toda economia de Ilhabela. Tem mais procura por hospedagens e comércio”, ressalta. E a cidade está preparada para fazer este tipo de evento. “Todo ‘trade’ que temos aqui é muito bem preparado, temos bufês do mais alto nível de qualidade”, garante. Segundo ele, em alguns fins de semana são realizados cerca de 11 cerimônias na ilha.

E qual a melhor época do ano para casar em Ilhabela? Não existe data específica, mas maio – conhecido como o ‘mês das noivas’ – acaba sendo o mais procurado. assim como também setembro, que vem junto com as flores da primavera. “Gosto muito do mês de maio por ter uma luz maravilhosa, chove muito pouco e o clima é ameno”, sugere Eliane, do Pier 151.

ENLACE

"Casamento é algo único e queríamos que fosse inesquecível. Sempre pensei em ter um casamento de princesa, num castelo, mas quando comecei a pesquisar, me encantei com o visual e a beleza dos casamentos na praia. Como amamos praia, decidimos unir isso, mesmo sabendo que o tempo seria imprevisível, principalmente no mês de junho, que foi quando nos casamos. Ilhabela tem praias maravilhosas e uma beleza única. Quando vi as fotos do Sea Club, me apaixonei pelo lugar e, depois que conhecemos pessoalmente, Deus confirmou que seria ali.”

Bruna Gigliotti, farmacêutica, 31 anos, de Santo André

LOCAIS PARA CASAMENTO

PIER 151

O espaço é atrelado à estrutura do hotel Real Villa Bella e ao Buffet Marina Pontes Gastronomia. Os noivos que fecham pacote completo recebem desconto de até 50% do espaço. O casamento pode tanto ser feito na Igreja Matriz, que é próxima ao local, quanto no pier. O site é www.pier151.com.br.

SEA CLUB ILHABELA

Situado em plena praia Saco da Capela, em Ilhabela, além da vista privilegiada, o local tem a capacidade total de convidados de 600 pessoas. Mais informações em www.seaclub.com.br.

ESPAÇO GALIILEU

Com nome escolhido em homenagem ao filósifo Galileu Galilei, o espaço (www.espacogaliileu.com.br) conta com três locais para a realização de cerimônias de casamento sofisticadas.

MARAKUTHAI

Para noivos que procuram evento mais íntimo, o restaurante, comandando pela chef Renata Vanzetto, é uma boa opção. Mais informações em www.grupomarakuthai.com.br.