Um universo de belezas

Vinícius Castelli



14/06/2018 | 07:37



Se há um lugar especial, com praias paradisíacas, areia fofa, clima hospitaleiro, locais para mergulho e gastronomia de dar ‘água na boca’, entre tantos outros atributos, esse local se chama Ilhabela. Como diz o nome, a região, quando visitada fica gravada não só na memória, mas no coração. Uma visita ao local pode durar um fim de semana, um mês. Não importa. O que vale é ir, pois atrações a serem desbravadas não faltam.

Localizado a 227 quilômetros de Santo André, no Litoral Norte de São Paulo, o município-arquipélago é acessado por balsa a partir de São Sebastião e tem como destaques algumas das praias – são 41 no total – mais bonitas e preservadas do Brasil. Algumas delas, as que são voltadas para o Canal de São Sebastião, são mais urbanizadas e movimentadas. Entre elas está Pedras Miúdas, no sentido Sul da Ilha, com vista para a Ilha das Cabras. Com águas claras de tons esverdeados, é procurada por mergulhadores, pois tem uma estátua de Netuno a sete metros de profundidade.

Outra que vale a visita é a da Feiticeira, de onde se avista um casarão neocolonial, sede da fazenda São Mathias. Há uma lenda de que a antiga dona do local passou a lucrar com o comércio ilegal de escravos que eram trazidos de Angola pelos piratas. Ficou rica e isso chamou a atenção de corsários, que navegavam pelo litoral. Com medo de ser roubada, enterrou sua fortuna, se isolou e nunca mais foi vista. Ficou conhecida como Feiticeira.

Alguns lugares na ilha parecem mesmo cenários de filmes. Um deles é Castelhanos, no lado Leste, voltado a mar aberto. Há uma comunidade caiçara por lá. O visitante pode contar com restaurantes, bares e campings rústicos, além de um ilhote e dois riachos que deságuam no mar. A lua, quando surge, parece sair do oceano. Segundo Ricardo Fazzini, secretário de Turismo do local, este é o roteiro mais visitado da cidade. O acesso à Castelhanos é feito por barco ou veículo 4x4. Há passeios contratados que levam o turista e o caminho até lá já vale o tempo investido. Há opção de fazer um trecho por terra e outro de barco.

Considerada pelo jornal britânico The Guardian como uma das dez praias mais bonitas do Brasil, a do Bonete precisa ser vista. Com águas claras, oferece possibilidade de o turista fazer trilhas, mergulho livre, avistar tartarugas e peixes. Para chegar lá é necessário encarar trilha de 12 quilômetros que parte da Ponta da Sepituba (Sul da ilha) e cruza uma das partes mais preservadas e ricas em biodiversidade de Ilhabela.

“Temos alguns roteiros de naufrágio”, diz Fazzini. Entre os destaques está o local onde o transatlântico espanhol Príncipe das Astúrias afundou. Ele vinha de Barcelona e tinha como destino Buenos Aires. Mas não chegou lá e naufragou durante o Carnaval de 1916. “Temos também um santuário submarino, preservado por lei, que é a Ilha das Cabras, onde é proibida a pesca”, ressalta o secretário. Uma vez em Castelhanos, aproveite para ver ao lado as praias Mansa, com água calma, e Vermelha, ótima para mergulho.

Com vários atrativos, cidade é preparada para receber turista

Conhecida como Capital da Vela, por sediar grandes eventos náuticos e fortalecer o esporte, Ilhabela conta com cerca de 40 mil habitantes e 350 quilômetros quadrados. É considerada a terceira maior ilha do Brasil.

Além das praias, passeie pela região central da cidade, veja igrejas históricas, sítios arqueológicos e desfrute da sempre farta programação artística (www.ilhabela.sp.gov.br).

Para que o turista aproveite muito mais do que o local oferece, o município conta com toda estrutura necessária. “Em 1958, quando chegou a balsa, começou a ter visitação de turistas na ilha. Nós temos 8.000 leitos, qualidade gastronômica excelente e estamos buscando diversificação como destino de natureza”, explica o secretário de Turismo Ricardo Fazzini.