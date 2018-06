Decisão acetada

Do Diário do Grande ABC



Quando não há bom-senso de atores públicos em determinadas situações, para dizer o mínimo, é preciso pés no chão e um tanto de responsabilidade para impedir que recursos que deveriam ser usados em benefício da população sejam carreados para as contas de servidores em forma de supersalários. Ainda mais em um País onde o salário mínimo continuará abaixo de R$ 1.000 em 2019.

Por isso mesmo é louvável a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de suspender, mesmo que liminar e parcialmente, decisão da Assembleia Legislativa que aumenta o teto salarial do funcionalismo paulista para exatos R$ 30.471,11. Ao julgar ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela Prefeitura de São Bernardo, o desembargador Renato Sartorelli aponta “evidente impacto orçamentário pela geração de despesas aos cofres públicos”.

É bem provável que os nobres deputados, ou seus assessores diretos, não tenham se dado ao trabalho de avaliar o impacto de tal medida para os cofres de prefeituras que já estão à míngua. Ou então que colocaram as ‘sandálias da humildade’ e foram aos prefeitos perguntar se teriam condições de arcar com aumento nos gastos com folha de pagamento. Se assim fosse, e usassem o bom-senso, é certo que não aprovariam medida que beira ao acinte.

Pode até ser que o número de servidores beneficiados, pelo menos em um primeiro momento, não seja assustador, mas cálculos do Palácio dos Bandeirantes mostram que o custo para o governo do Estado seria de R$ 1 bilhão a mais em quatro anos. Sem contar que, como se diz no Interior, ‘porteira onde passa um boi passa uma boiada’. Ou seja, com um jeitinho aqui, outro acolá, se encontra maneiras de beneficiar mais servidores com salários maiores.

E não se trata aqui de fazer ilação, até porque a história e os fatos mostram que sempre é possível inflar contracheques de servidores de todas as esferas de poder com os abomináveis ‘penduricalhos’, artifícios adotados justamente para aumentar salários. Com a aprovação da medida que eleva o teto a ‘porteira’ estava aberta, mas a decisão do Tribunal de Justiça tenta conter a ‘boiada’.