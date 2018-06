Lojas da 25 de março oferecem cupons de desconto on-line

Faltam poucos dias para o primeiro jogo do Brasil na Rússia e, para entrar no clima da Copa do Mundo 2018, milhares de consumidores que passam na região da 25 de março, no centro de SP, buscam por enfeites, adereços, tintas, entre outros acessórios nas cores verde e amarelo.









As lojas de comércio popular da rua 25 de março são reconhecidas pelos produtos com preços baixos, no entanto, o consumidor que deseja economizar na compra dos adereços também pode fazer o pedido pela internet, sem precisar se deslocar até o local, e ainda é possível utilizar os códigos promocionais oferecidos pelas lojas online.









De acordo com o

Cuponomia

, portal que reúne ofertas e cupons de desconto para compras no e-commerce, além dos produtos serem mais baratos do que nas lojas de bairro convencionais, os códigos promocionais oferecem de 5% a 10% de desconto a mais nos produtos, em comparação com o valor da loja física.









Confira algumas lojas que disponibilizam cupons de desconto para compra de enfeites e acessórios para a Copa do Mundo 2018:









Magazine 25





Adereços para torcida, bandeira do Brasil e diversos itens de decoração para o Mundial com

cupom

de R$15,00 de desconto em compras a partir de R$50 pelo site. Além do e-commerce, a loja conta com oito pontos de venda em São Paulo, incluindo a região central.









Mister Festas





Artigos para festas com o tema da Copa e outros acessórios podem ser encontrados na loja virtual. É possível aplicar cupom

código promocional

de R$25 de desconto em pedidos acima de R$500.









Aluá Festas





A loja online disponibiliza

cupom

de 10% de desconto em todos os produtos do site como itens de decoração, buzinas, cornetas, entre outros adereços. Para utilizar o desconto é preciso copiar o

código

do cupom e inserir na finalização do pedido pelo site.









