Ireland Baldwin relata luta contra a depressão e diz que pensou em suicídio

13/06/2018 | 10:23



Em 8 de junho, dia da morte do chef e apresentador Anthony Bourdain, que se suicidou no quarto do hotel que estava hospedado na França, a modelo e atriz Ireland Baldwin, filha de Alec Baldwin e Kim Basinger, fez post no Instagram relatando sua própria luta contra a depressão e contou que em certo momento pensou também em tirar sua própria vida.

Na post, Ireland usou uma imagem com a frase "ei, você! Eu te amo". "Suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. Você está não apenas abandonando seus amados em uma dor imensa, mas terminando com uma vida na qual você poderia ter buscado ajuda", alertou a modelo.

"Eu já estive no fundo do poço e pensei em como seria acabar com tudo isso. Eu sou um ser humano, portanto é natural pensar na morte e no que vem após tudo isso. A vida pode ser tão dura, mas ao mesmo tempo é tão maravilhoso que esse planeta precisa de nós", escreveu Ireland, dizendo que sofreu um ataque de pânico quando soube da morte de Bourdain.

Ela continuou seu post incentivando as pessoas que também sofrem da mesma doença e dando dicas de como passar pelos momentos ruins de depressão. "Se você não se sente amado, eu te amo e preciso de você aqui. Eu posso não conhecê-lo, mas venha até mim. Se aproxime de alguém. Use suas palavras. Faça mudanças na sua vida se você se sente preso. Lance fora seus demônios e corra atrás dos seus sonhos", finalizou.