Após assumirem namoro, Nanda Costa e Lan Lahn ironizam: Quero ver assumir esse cabelo

13/06/2018 | 10:12



Diante da repercussão de ter assumido o namoro com Lan Lahn, Nanda Costa usou as redes sociais para comentar o assunto. Através do Instagram Stories, na última terça-feira, dia 12, ela publicou um vídeo da namorada exibindo o novo corte de cabelo, um moicano:

- Como está isso para você?, perguntou ela, fazendo referência ao fato delas terem revelado publicamente a relação no Dia dos Namorados.

- Isso aí está fácil. Quero ver assumir esse cabelo para o meu pai que está chegando aí, respondeu a percussionista.

Em seguida, a atriz de Segundo Sol publicou um vídeo da amada exibindo o novo visual e escreveu: Eu achei lindo. É isso que importa, né?

Na rede social, Nanda ainda recebeu diversas mensagens de amigos e seguidores, que apoiaram a decisão dela assumir publicamente que está namorando uma mulher. Um amigo do casal, inclusive, lançou o ship #NaLan para se referir as duas. Ela ainda publicou uma imagem com os dizeres: Por dentro somos todos iguais.