Dólar recua com leilão de swap extra e venda de US$ 2 bilhões pelo BC

13/06/2018 | 10:02



O dólar oscila em baixa ante o real na manhã desta quarta-feira, 13. Em um primeiro momento, o ajuste foi influenciado por um movimento de realização de ganhos com a moeda americana frente a divisas emergentes no exterior, mas que pode ser pontual. Depois, a queda ampliou-se com o anúncio de leilão de até 40 mil contratos de swap cambial (US$ 2 bilhões), cuja oferta foi vendida integralmente.

O dólar é o ativo considerado mais sensível a uma segunda alta de 0,25 ponto dos juros dos Fed funds nesta quarta, já amplamente precificada, e sobretudo ao gráfico de pontos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), caso indique mais duas elevações no segundo semestre, conforme analistas financeiros ouvidos pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Em março, as taxas dos Fed funds subiram para a faixa atual de 1,50% a 1,75%.

Lá fora, a moeda americana segue ainda com viés de alta frente a divisas principais desde os negócios da madrugada na Ásia, com investidores demonstrando cautela antes do fim da reunião do Fed. Às 9h49 desta quarta, o dólar à vista caía 0,31%, aos R$ 3,7030 e o dólar futuro de julho recuava 0,42%, aos R$ 3,7085.