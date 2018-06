Taxas futuras de juros sobem com cautela ante do Fed e dados de varejo local

13/06/2018 | 09:55



Os contratos futuros de juros passaram para o lado positivo na manhã desta quarta-feira, 12, após abrirem com viés de baixa, contrariando a persistente queda do dólar desde a abertura. Os DIs precificam expectativas de elevação hoje das taxas dos Fed Funds, em 0,25 ponto, para a faixa de 1,75% a 2,00% ao ano, e de um discurso possivelmente mais duro do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, destacando o crescimento consistente do emprego, renda e inflação norte-americanos. Há expectativa de que o Fed endureça o tom sobre o ciclo de aperto monetário e poderá sinalizar mais duas altas dos Fed funds no segundo semestre.

Internamente, as vendas no varejo vieram acima da mediana das projeções do mercado e também colaboram para alta das taxas mais curtas. As vendas no varejo subiram 1,0% em abril ante março, acima da mediana (0,6%) das estimativas.

Às 9h40 desta quarta, o DI para janeiro de 2019 exibia 7,155%, ante máxima a 7,175% mais cedo, de 7,155% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2020 estava em 8,72%, de 8,67% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2021 indicava 9,80%, de 9,75%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia 11,85%, de 11,80% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 0,36% neste mesmo horário, aos R$ 3,7015 e o dólar futuro de julho recuava 0,43%, aos R$ 3,7090.