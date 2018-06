Temer indica superintendente do DNIT no Parará para direção-geral do órgão

13/06/2018 | 08:37



O presidente Michel Temer encaminhou para a apreciação do Senado Federal o nome de José da Silva Tiago para o cargo de diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A mensagem com a indicação está publicada na edição desta quarta-feira, 13, do Diário Oficial da União (DOU).

José da Silva Tiago é atualmente o superintendente regional do DNIT no Estado do Paraná. Se tiver o nome aprovado pelos senadores, ele ocupará a vaga deixada por Valter Casimiro, que saiu do departamento para exercer o cargo de ministro dos Transportes.