Santa Casa de Mauá promove palestras em prol da Semana da Enfermagem

Com foco no incentivo ao conhecimento, a Santa Casa de Mauá promoveu a Semana da Enfermagem com palestras e atividades voltadas para 250 colaboradores. Entre os temas abordados estão Segurança é Qualidade de Vida, Quem Cuida Tem que se Cuidar e a Importância do Trabalho em Equipe. Além disso, a coach Cibeleh Augusto marcou presença no encontro e abordou como agir com inteligência emocional e como desenvolver uma consciência de plenitude em todas as áreas da vida, principalmente no âmbito profissional. “É uma realização comemorada todos os anos aqui, como forma de agradecer à equipe que cuida do bem mais precioso, que é a vida”, comenta a gerente de enfermagem Erika Helena de Souza Pereira sobre a iniciativa, que também busca a valorização.

Aposta

Para comemorar o primeiro espaço físico da banqueteira e chef Gil Gondim, a casa andreense que traz seu nome na assinatura reuniu convidados para noite de inauguração, entre profissionais do universo de festas e celebridades, como o apresentador Celso Zucatelli, além do chef de cozinha italiano Davide Larise. “Apostamos no conceito de compartilhar a cozinha com o público, onde pode acompanhar o preparo dos pratos”, comenta Gil sobre a escolha da estrutura, que traz o desenvolvimento culinário aos olhos do cliente. Além disso, o restaurante também só pode ser visitado com reservas de no mínimo 16 pessoas.

Regional

Marca de escovas de dente Curaprox inaugura sede localizada em São Caetano, hoje. Para celebrar a chegada, cerimônia e coquetel para convidados marcarão a nova fase. “A escolha da cidade prende-se à qualidade diferenciada dos serviços públicos, notadamente na área de Vigilância Sanitária”, comenta um dos diretores do grupo, Milton Ramalho.

Ideias

Incubadora de empresas Mondó, da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo, recebe hoje, no campus Planalto, a apresentação de 18 projetos. Entre as propostas estão ecopontos perto de casas, feira em condomínios e tijolo ecológico.