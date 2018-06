Após se reunir com Kim, Trump diz que "todos podem se sentir mais seguros"

13/06/2018 | 08:06



O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que "todos podem se sentir muito mais seguros" do que no dia em ele tomou posse, depois de retornar a seu país de uma viagem a Cingapura, onde se reuniu com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Durante o histórico encontro em Cingapura, Trump e Kim assinaram ontem um acordo que prevê a completa desnuclearização da Península Coreana. Detalhes do documento, no entanto, não foram revelados.

"Não há mais uma ameaça da Coreia do Norte", afirmou Trump em sua conta oficial no Twitter. "A reunião com Kim Jong-un foi uma experiência interessante e muito positiva...a Coreia do Norte tem grande potencial para o futuro!", acrescentou o presidente americano.

Num segundo tuíte, Trump comentou que, antes do início de seu governo, pensava-se que os EUA iriam para a guerra com a Coreia do Norte. "O (ex-presidente Barack) Obama disse que a Coreia do Norte era nosso maior e mais perigoso problema. Não é mais - durmam bem esta noite!", disse Trump.