Petroleiros vão entrar em greve, mas ainda sem data de início

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



13/06/2018 | 07:17



A FUP (Federação Única dos Petroleiros) definiu ontem que os trabalhadores do setor vão entrar em greve por tempo indeterminado. A data de início da paralisação, porém, ainda será definida. Os pleitos da categoria, que chegou a ficar paralisada por dois dias durante a greve dos caminhoneiros no fim do mês passado, são pela redução dos preços dos combustíveis e contra a privatização da Petrobras.

Os petroleiros também protestam contra o chamado ‘desmonte’ da Petrobras. A estatal mantém plano de negócios e gestão com meta de levantar US$ 21 bilhões até 2018. Entre as propostas, estão a venda da participação de quatro refinarias, sendo duas delas localizadas nos Estados da Bahia e de Pernambuco, com a criação de uma subsidiária nordestina, e outras duas no Rio Grande do Sul e no Paraná, com outra subsidiária. Os interessados têm até o dia 18 para assinar acordos de confidencialidade e obterem mais informações sobre as operações.

Os petroleiros iniciaram greve no dia 31, com intenção de levá-la por 72 horas, mas com 48 horas chegou ao fim. Decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) de elevar multa diária de R$ 500 mil para R$ 2 milhões aos sindicatos da categoria que seguissem com a paralisação, devido ao desabastecimento de combustíveis, encerrou ato. Na região, os 1.250 profissionais que atuam na Refinaria de Capuava, em Mauá, e no Centro de Distribuição, em São Caetano, aderiram.