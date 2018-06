Trabalhadores da Toyota aprovam acordo

Da Redação



Os trabalhadores da Toyota, em São Bernardo, aprovaram ontem acordo coletivo válido por dois anos. A minuta prevê reposição salarial conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) referente à data base, em 1º de setembro, até o teto de R$ 9.850, além de pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) em duas parcelas, sendo a primeira em junho e, a segunda, em dezembro. O valor do benefício não foi divulgado.

No período de vigência, a correção do piso salarial e da PLR será conforme a inflação. No próximo ano, o calendário será o mesmo.

“As crises política e econômica estão atrapalhando muito as negociações com as empresas”, afirmou Wagner Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Segundo o sindicalista, a montadora, que na região produz apenas peças, se comprometeu a discutir a possibilidade de aumento real em 2019.

Questionada sobre o assunto, a Toyota confirmou as informações e informou que em torno de 1.150 colaboradores foram contemplados no acordo. Ao todo, há cerca de 1.500 funcionários na unidade do Grande ABC.