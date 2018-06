Festa do título do Warriors tem provocações a LeBron e cerca de 1 milhão nas ruas

12/06/2018 | 21:02



O Golden State Warriors comemorou em grande estilo o título da NBA na temporada 2017/2018. Nesta terça-feira, os jogadores e a comissão técnica da franquia desfilaram em carro aberto por Oakland e receberam o apoio de cerca de um milhão de pessoas nas ruas.

Este foi o terceiro título do Warriors nas últimas quatro temporadas, e o sexto no total. A nova conquista confirmou a dinastia da equipe de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green e premiou mais uma vez a franquia que conseguiu ficar com Kevin Durant, novamente o MVP (Jogador Mais Valioso) das finais.

Entre gritos de campeão e discursos dos jogadores, o calouro Jordan Bell e o ala/armador Nick Young se destacaram. Em certo momento, Young apareceu vestindo uma espécie de roupão e fumando um charuto, enquanto Bell estava sem camisa e chegou a ganhar uma garrafa de uísque de um fã da equipe.

A rivalidade com o Cleveland Cavaliers, que decidiu a NBA com o Warriors nas últimas quatro temporadas e foi campeão em 2015/2016, também foi lembrada, e na figura de LeBron James. Um carro trouxe uma foto em sua frente com o rosto do astro "chorando", enquanto Green também utilizou uma camiseta para provocar o adversário.

Na atual temporada, o Warriors não deu qualquer chance para o Cavaliers. Com grandes atuações de Durant e Curry, "varreu" o adversário por 4 a 0 na série melhor de sete e confirmou o favoritismo.