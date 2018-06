Juiz dá aval à compra da Time Warner pela AT&T, em derrota para governo dos EUA

12/06/2018 | 18:46



O juiz distrital dos Estados Unidos Richard Leon decidiu nesta terça-feira que a AT&T pode ir adiante com seus planos de adquirir a Time Warner, rejeitando as alegações do Departamento de Justiça (DOJ, na sigla em inglês) americano de que o negócio suprimiria a competição na indústria de televisão paga.

"Concluo que o governo falhou (na tentativa de) satisfazer o ônus da prova", disse o magistrado. Leon apontou que o DOJ não provou que o negócio poderia ter por provável consequência prejudicar consumidores.

Em um desfecho altamente inusual da sessão da corte, o juiz urgiu o governo dos EUA a deixar que as companhias fechassem o negócio sem demais interferências legais. A proposta de aquisição da Time Warner pela AT&T, avaliada em cerca de US$ 80 bilhões, pende de aval regulatório desde outubro de 2016.

Às 18h40 (de Brasília), no after hours de Nova York, as ações da AT&T tinham baixa de 2,50%, enquanto as da Time Warner disparavam 4,34%. (Dow Jones Newswires)