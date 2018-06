No Corinthians, Loss escala Marquinhos Gabriel para encarar o Bahia

12/06/2018 | 18:44



O Corinthians terá uma novidade na formação para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira, na Fonte Nova, pela 12ª e última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada da competição para a disputa da Copa do Mundo. O meia Marquinhos Gabriel será o titular no lugar de Mateus Vital.

O técnico Osmar Loss comandou um treino tático nesta terça-feira no CT Joaquim Grava com a seguinte formação: Walter; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Pedrinho; Roger.

"Na nossa avaliação, o Vital já estava acostumado ao time. Com Pedrinho e Vital, faltou um pouco de profundidade. São dois que caem muito pelo meio. A gente espera que com Marquinhos a gente consiga isso, se a alteração se confirmar", disse o treinador, em entrevista coletiva realizada após a atividade.

A partida é uma forma de Loss conseguir minimizar os resultados ruins e ter menos pressão durante a Copa do Mundo. O treinador comandou a equipe em seis jogos, sendo três derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Após o duelo com o Bahia, os jogadores do Corinthians terão dez dias de folga e se reapresentam no CT Joaquim Grava dia 25 para iniciar uma espécie de intertemporada, que contará com dois amistosos contra o Cruzeiro e um diante do Grêmio.